Krka premagala Borac

Zmaga proti Borcu, ki je prvi del tekmovanja zaključil s šestimi zmagami, je za Krko hkrati spodbuda pred naslednjimi trinajstimi tekmami, v katerih se ji obeta ogorčen boj za obstanek. Mornar na zadnjem mestu je pri 1-12, zmago več od Krke pa imata Split in FMP.

Za Novomeščane je to tretja zmaga v regionalnem tekmovanju in dobra popotnica pred naslednjo domačo tekmo 29. decembra proti FMP, ki so ga premagali že na prvi tekmi oktobra v Beogradu.

Sicer je bila za Krko to prva od petih tekem pred domačo publiko do začetka februarja oziroma v naslednjih sedmih nastopih.

Zanimivo, da je v vseh treh krogih, v katerih je zmagala Krka, slavila tudi Cedevita Olimpija. Ljubljančani so v petek premagali Cibono.

Krka je do zmage prišla v zadnji četrtini, ki jo je dobila s 20:15. Na delni izid 13:2, s katerim je Borac v 32. minuti prešel v vodstvo s 73:71, je odgovorila z nizom enajstih točk in prednostjo 82:73, ki je v zadnji minuti in pol ob 94-odstotnem izvajanju prostih metov ni izpustili iz rok.

Med petimi domačimi igralci z dvomestnim številom točk je izstopal Jan Špan s 23 točkami in metom za tri točke 5:7. Petnajst točk brez zgrešenega meta je dosegel Darko Planinić, dvanajst točk in devet skokov je prispeval Marko Radovanović, po deset pa sta jih dodala Leon Stergar in Isaiah Cousins.