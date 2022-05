Krka Cedeviti Olimpiji zadala 112 točk

Košarkarji Cedevite Olimpije so tudi v obračunu s Krko, na zadnji tekmi lige za prvaka, v kateri Ljubljančani igrajo z mlado ekipo, nadaljevali serijo porazov v državnem prvenstvu. Tekma sicer ni odločala o ničemer, že pred njo je bilo jasno, da bo Krka tretja na lestvici, Olimpija pa šesta in da se bosta tekmeca srečala tudi v četrtfinalu prvenstva, ko bodo Ljubljančani bržkone igrali z najboljšimi igralci.

Krka je mlade Ljubljančane, ki so bili tokrat še dodatno oslabljeni, visoko premagala že v Novem mestu, tudi v Tivoliju pa ni imela težkega dela. Tekmec ji ni pariral ne v obrambi in ne v napadu, hitro je postalo jasno, da je edino vprašanje, kakšna bo na koncu razlika v korist dolenjskega moštva.

To je že v prvi četrtini doseglo 39 točk, vodilo z 18 razlike, domači so nekajkrat povedli le na samem začetku tekme, nazadnje so vodili z 10:8. Po treh četrtinah je bila razlika že 41 točk, do konca so jo igralci Olimpije le nekoliko zmanjšali.