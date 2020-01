Krka do odmevnega skalpa, Olimpija izgubila v zadnji sekundi

Partizan - Cedevita Olimpija

Košarkarji Cedevite Olimpije so na prejšnji tekmi morali nepričakovano priznati premoč Igokei, ki jih je po slabi predstavi premagala na njihovem terenu. Tokrat so se podali na zahtevno gostovanje k Partizanu, ki je bil pred tekmo mesto pred Ljubljančani na lestvici, beograjska zasedba pa je imela šest tekem dolg niz zmag. Današnja tekma je bila že tretja med tema ekipama v sezoni, septembra so košarkarji Partizana v finalu superpokala lige Aba zmagali z 99:77, v četrtem krogu v Stožicah pa so slavili Ljubljančani s 85:69.

Gostje so v prvem polčasu pokazali dve podobi. Prvo pozitivno ob koncu prve četrtine in začetku druge, ko so lovili in ujeli tekmece. Ljubljančani so za dve točki dobili prvo četrtino in prednost povečali že na sedem točk. A sledile so minute krize, še posebej boleči sta bili zadnji dve. Takrat se je gostom strelsko ustavilo, domači pa so z delnim izidom 10:0 prišli do lepe prednosti.

A vse vendarle še ni bilo izgubljeno. V tretji četrtini so se sicer zeleno-oranžni zaman trudili, da bi prišli bližje, po izidu 81:69 je že kazalo, da preobrata ne bo. Toda slabe minute so imeli nato tudi domači. Gostje so se v zadnjih desetih minutah zagnali in hitro prišli povsem zraven, po košuMikaela Hopkinsaza znižanje na 81:85 pa so spet dobili krila.

Na koncu pa so vendarle ostali praznih rok. Zapravili so zmago, potem ko sta s trojkama Ryan Boatrightin Jaka Blažič že poskrbela za izenačenje na 91:91, Boatright pa s prodorom pol minute pred koncem za vodstvo s 93:91. Partizan se je v zadnjem napadu zapletel, ostala je le še sekunda, a je Beograjčanom nekako uspelo spraviti žogo do Ognjena Jaramaza, ta pa je s trojko ob zvoku sirene zapečatil usodo slovenske ekipe.