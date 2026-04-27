Košarka

Novomeščani po zmagi nad Dunajčani potrdili elito za naslednjo sezono

Ljubljana, 27. 04. 2026 18.26 pred enim dnevom 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Krka - Borac

V skupini za obstanek v košarkarski ligi ABA sta se v Novem mestu udarila neposredna tekmeca Krka in Dunaj. Novomeščani so z zmago tudi teoretično potrdili obstanek v prvoligaški regionalni druščini. V dresu Dunaja je nastopil občasni slovenski reprezentant Gregor Glas, ki je bil prvi strelec avstrijske ekipe in je dosegel 18 točk.

Pred dvobojem sta si obe moštvi že zagotovili obstanek v ligi ABA. Krka in Dunaj sta sicer s 34 točkami zasedala šesto in sedmo mesto lestvice skupine za obstanek v omenjenem tekmovanju, zato nobena izmed ekip pred srečanjem ni veljala za favorita, a je Krka na koncu pokazala, da je trenutno boljše moštvo. 

Žak Smrekar
Žak Smrekar
FOTO: Aljoša Kravanja

Novomeščani so bolje začeli tekmo, saj so v prvi četrtini vodili že za devet točk (18:9). Sledil je odgovor Dunaja, ki se je z delnim izidom 8:0 približal zgolj na točko zaostanka (18:17). Domači košarkarji so do konca prve četrtine pokazali več zbranosti in jo na koncu dobili s 24:21.

Krka vs Dunaj
Krka vs Dunaj
FOTO: Sofascore.com

Tudi v nadaljevanju so domači ohranjali prednost in dobrih pet minut pred koncem drugega dela srečanja po košu in uspešno izvedenem prostem metu Blaža Mahkovica povedli s 35:25. Vodstvo so ohranili vse do konca druge četrtine in na odmor odšli s prednostjo sedmih točk (47:40). 

Finale državnega prvenstva
Finale državnega prvenstva
FOTO: Luka Kotnik

Krka je prednost še povečala v tretji četrtini, v kateri je hitro spet povedla za deset točk (53:43). Gostje z Dunaja so se kasneje približali na zgolj dve točki zaostanka (56:54), a Novomeščani jim niso dovolili, da bi prešli v vodstvo. Po nekaj uspešnih metih za tri točke Lovra Urbihe, Urbana Omana in Mahkovica so si pred zadnjo četrtino priigrali 11 točk prednosti (71:60).

Preberi še Mladi košarkarski zmaji do zgodovinskega dosežka

V zadnjem delu tekme je Krka povsem zagospodarila na parketu. Najprej je po košu Mahkovica njena prednost znašala 13 točk (73:60). Gostje se so nato približali na devet točk, potem pa je prednost domačih košarkarjev le še naraščala. Dve minuti in pol pred koncem srečanja je imela Krka ogromnih 25 točk prednosti 95:70. Zmagovalec je bil že odločen. Končnih 97:73 je z zadnjim košem na tekmi postavil Khalil Brantley.

Gregor Glas
Gregor Glas
FOTO: Liga ABA

Pri Krki je bil z 18 točkami najučinkovitejši Mahkovic, po 15 sta jih dodala še Brantley in Urbiha, točko manj pa je dosegel Oman. Pri Dunajčanih je enako število točk kot Mahkovic dosegel slovenski reprezentant Gregor Glas. Krka je dosegla deseto zmago v letošnji sezoni lige ABA, ki jo je s 36 točkami zaključila na petem mestu v skupini za obstanek.

Izid, liga ABA, za obstanek, 10. krog:
Krka - Dunaj 97:73 (24:21, 23:19, 24:20, 26:13)

košarka aba krka dunaj vienna

