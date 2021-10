Krka dokazala, da je bil beograjski debakel le slab dan, doma ostaja neporažena

"Čestitke fantom za veliko zmago. Po zadnji tekmi proti Partizanu, ki smo jo izgubili za skoraj 50 točk, so se fantje pobrali. Pokazali so karakter, voljo, željo, borbenost. Tekma ni bila lahka in končni rezultat ni realen. Čestitke tudi gostom za borbo do samega konca. Mi smo zdržali do konca in pokazali, da bomo na domačem terenu težko prepustili točke ekipam, ki so na enaki ali nekoliko višji ravni kot mi," se je po še tretji domači zmagi – pred tem sta v dvorani Leona Štruklja padla Mornar in Zadar – smejalo Daliborju Damjanoviću.

44-letni trener je v tednu dni našel odgovor na vprašanje, kako se jim je lahko pripetil beograjski debakel. "Še enkrat bi se vrnil na tekmo s Partizanom. Fantje so mladi in izgubili so se v atmosferi v Beogradu. Tisti, ki tam ni igral, ne ve, o čem govorim. Mi smo tam enostavno padli v ambient, kjer se v polni dvorani praktično niti slišali nismo in take atmosfere na treningu ne moreš simulirati," je dodal.

Krka s tremi zmagami in prav toliko porazi zaseda visoko sedmo mesto lige ABA in je izenačena tako s Cedevito Olimpijo kot tudi sobotnim nasprotnikom SC Derbyjem. "Še enkrat čestitke fantom in upam, da v tej postavi zdržimo čim dlje ter da se nam čim prej vrnejo štirje igralci, brez katerih je zelo težko, saj nam vsaj igralec še kako pomeni. SC Derby igra odlično ne glede na današnji poraz in želim jim veliko sreče v nadaljevanju, tako moštvu kot trenerju Žaklju. Hvala tudi gledalcem, ki prepoznajo našo željo in borbenost na parketu in upam, da nas bodo spodbujali tudi v trenutkih, ko nam mogoče ne bo šlo," je za spletno stran kluba še povedal Damjanović.