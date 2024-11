Krka iz –18 do dveh podaljškov in novega nesrečnega poraza

"Čestitam varovancem za fenomenalno borbo do konca tekme. Izredno težko se je bilo vrniti iz visokega zaostanka 18 točk. Na koncu smo celo povedli za tri točke, v končnici pa so gostje zadeli odprte mete z razdalje, mi pa svojih nismo. Glede na potek dvoboja je zmaga FMP-ja zaslužena. Poraz je za nas izredno težek, a fantje so že dokazali, da se tudi po takih porazih lahko poberejo in ne vidim razloga, zakaj se ne bi tudi tokrat. Že sredi tedna nas čaka nova zelo pomembna tekma z Rogaško v domačem državnem prvenstvu. Ob tej priložnosti bi se vnovič zahvalil vsem navijačem in podpornikom kluba, ki so se zbrali v tolikšnem številu in bili naš šesti igralec na tekmi," je po tekmi, polni preobratov, dejal vidno izčrpani strateg Krke Dejan Jakara.

Eden najizkušenejših v novomeških vrstah, organizator igre Jan Špan, je obžaloval zapravljeno priložnost za tretjo zmago v sezoni. "Vedno nam nekaj malega zmanjka. Tisti odstotek ali dva športne sreče, ki je nujno potreben, da dobiš tako izenačen dvoboj v končnici. Upam, da bomo v prihodnje deležni več sreče," pa je pristavil Špan.