Krka izgubila proti Ciboni

Cibona, ki je Novomeščanom mero vzela že na prvi tekmi, je bila v vodstvu od začetka do konca. Krka je do priložnosti za preobrat prišla v zadnji četrtini, ko se je približala na 66:68, a je nato znova slabo odigrala obrambo in hitro zaostala z 68:76.

V zasedbi Vladimirja Anzulovića ni bilo razpoloženih posameznikov, predvsem pa visokih igralcev pod košema, ki bi se enakovredno kosali z domačini. Nejc Barič s 15 točkami in šestimi podajami je edini izstopal iz sivega povprečja.

Krka bo pred tritedenskim premorom, ki ga bo verjetno izkoristila tudi za igranje zaostalih tekem s Cedevito Olimpijo in FMP, v ponedeljek, 8. februarja, gostila Crveno zvezdo.