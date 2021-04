Krka izgubila v Beogradu, a ostaja med regionalno elito

Košarkarji Krke so v zadnjem krogu reševali svoj status v regionalni ligi oziroma se skušali izogniti 13. mestu, ki vodi v dodatne kvalifikacije za obstanek. To jim je tudi uspelo – sicer na zadnji tekmi niso zmagali, a se je po njihovih željah razpletlo drugo srečanje, ki je odločalo o mestih pri dnu.

Split, s katerim imajo Novomeščani enak izkupiček, 8-18, je izgubil na gostovanju pri Partizanu z 58:80, in ker ima Krka boljše medsebojno razmerje, je redni del lige končala na 12., Dalmatinci pa na 13. mestu.

A Novomeščani niso bili daleč tudi od uspeha, s katerim bi povsem sami odločali o svoji usodi. Večino tekme so bili povsem blizu, tudi vodili, a sta jih dve slabi obdobji, predvsem tisto v končnici tekme, oddaljili od zmage. Imeli so sicer dober strelski dan (15 trojk) in kar nekaj razpoloženih igralcev, ki so končali z dvomestnimi številkami (Nejc Barič 20, Rok Stipčević 17, Adin Vrabac inJure Škifić po 15).

Krka je dobila prvo četrtino, potem pa je v drugi dovolila tekmecem, da so zaostanek 32:38 v nekaj minutah spremenili v vodstvo 41:38, a so bili v tretji četrtini spet boljši in vodili za dve točki.

Usodnih je bilo nato nekaj slabih minut zadnje četrtine. Po zaostanku 74:79 so sicer s trojko Bariča (zadel jih je šest) še enkrat povedli z 82:81, potem pa v je odločilnih napadih trojko zgrešilLuka Lapornik, Krkaši so še izgubili žogo in FMP je z natančnim izvajanjem prostih metov prišel do zmage.