Krka in Olimpoija na pol poti do košarkarskega finala

Sedemkratni državni prvaki iz Novega mesta – zadnji naslov so slavili leta 2014 – so odločilno razliko za mirno končnico naredili na začetku drugega polčasa. Najprej jim je uspel delni izid 9:0, do 27. minute pa so gostom prepustili le pet točk (58:46). Rogaška, ki je nastopila le s sedmimi igralci, se je v zadnjem delu sicer približala na šest točk zaostanka, a Krka je z nekaj zaporednimi uspešnimi napadi hitro rešila vprašanje zmagovalca. Trojki Nejca Bariča in Roka Stipčevića za 83:66 sta v 37. minuti dokončno prevesili tehtnico na stran domačih. Krka je tretjo četrtino dobila s 24:11, drugi polčas pa 51:29. Novomeščani so imeli znova odličen strelski večer. Potem ko so v torek v četrtfinalu pokala Spar proti Ggd Šenčur zadeli devetnajst trojk, so jih tokrat šestnajst iz 32 poskusov. Znova je prednjačil Rok Stipčević s šestimi trojkami (18 točk, met za tri točke 6:9, 8 podaj, indeks 24), štiri pa je dodal Luka Lapornik (4:9, 20 točk). Pri Rogaški je David Nicholsdosegel 17 točk (met 6:14, 6 izgubljenih žog).

Prepričljivi zmaji

Ljubljančani se lahko sedemindvajsetič uvrstijo v finale DP že v ponedeljek v Domžalah. Doslej le trikrat niso bili udeleženci zaključnega boja za naslov državnega prvaka; prvič 2000, ko sta v finalu igrala Krka in Pivovarna Laško, ter nato še 2015 (Tajfun - Rogaška) in 2016 (Helios Suns - Zlatorog.

Cedevita Olimpija je tekmeca strla v drugem polčasu, ki ga je dobila z 51:22. Helios Suns, ki je nastopil brez prvega strelca Blaža Mahkovica, je tako v tretji kot v zadnji četrtini dosegel po enajst točk. Pri domačih je največ točk dosegel Jarrod Jones (19, met 7:10), največ skokov je imel Jaka Blažič (8), največ podaj pa je zbral Kendrick Perry (7). Na drugi strani je izstopal Domen Lorbeks 17 točkami (trojke 4:7).



Izida, polfinale:

Krka - Rogaška 91:70(20:15, 40:41, 64:52)



Cedevita Olimpija- Helios Suns 89:58(20:18, 38:36, 62:47)