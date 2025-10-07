Svetli način
Košarka

Krka navdušila Obradovića: Kolegu Jakari čestitam za odlično delo

Beograd, 07. 10. 2025 08.50 | Posodobljeno pred 32 minutami

Košarkarji novomeške Krke so že na uvodni tekmi nove sezone jadranske košarkarske lige ABA navdušili z igro. Varovanci trenerja Dejana Jakare so sredi srbske prestolnice sicer doživeli poraz s 84:78, a skozi praktično ves obračun držali korak z aktualnim prvakom tekmovanja, beograjskim Partizanom. Sloviti strateg črno-belih, Željko Obradović, je po dvoboju čestital tekmecu za odlično predstavo in še posebej pohvalil vodenje trenerskega kolega Dejana Jakare.

Krkaši so se na krilih izjemnega Victorja Baileyja mlajšega (29 točk) dolgo časa odlično upirali favoriziranemu Partizanu, ki je na koncu slavil s 84:78.

Novomeščani so nekajkrat sicer zaostajali z dvomestnim številom, a se niso predali ter s preudarno igro v napadu in kombiniranimi različicami v obrambi tesno dihali za ovratnik varovancem trenerja Željka Obradovića, ki po koncu tekme ni skoparil s pohvalami na račun slovenskega predstavnika v ligi ABA in njegovega trenerja Dejana Jakare.

Košarkarji Krke so prikazali odlično igro in praktično skozi ves obračun tesno dihali za ovratnik favoriziranemu Partizanu, ki je na koncu slavil zmago s 84:78.
Košarkarji Krke so prikazali odlično igro in praktično skozi ves obračun tesno dihali za ovratnik favoriziranemu Partizanu, ki je na koncu slavil zmago s 84:78. FOTO: ABA Liga Dragana Stjepanovic

"Igrali smo proti zelo organizirani ekipi. Krka je odigrala zelo dobro, odlično je vodena, zato trenerskemu kolegu Jakari čestitam za to, kako izgledajo na igrišču. Šlo je za prvo tekmo v ligi ABA, razmišljamo o tem, kaj nas še čaka, in na ta način smo vodili tekmo. Vsi igralci so dobili priložnost za igro, želeli pa smo tudi ohraniti svežino za tekme, ki so pred nami. Imeli smo prednost po prvem polčasu, jo na začetku drugega polčasa povečali, potem pa se nam je zgodil padec v igri zaradi slabe obrambe," je po tekmi dejal Obradović.

Strateg Krke se zaveda, da je razlika v kakovosti med tekmecema velika, toda srčna in neustrašna predstava njegovih varovancev je odlična popotnica za nadaljevanje sezone.

Sloviti srbski košarkarski strokovnjak Željko Obradović ni skoparil s pohvalami na račun kolega Jakare in njegovega moštva.
Sloviti srbski košarkarski strokovnjak Željko Obradović ni skoparil s pohvalami na račun kolega Jakare in njegovega moštva. FOTO: Damjan Žibert

"Čestitke Partizanu za zasluženo zmago. Mi smo odigrali dobro tekmo, sploh drugi del drugega polčasa, ko smo z -18 prišli do izenačenja ter imeli celo napad za vodstvo. Na koncu je presodila kakovost Partizanovih igralcev. Naredili smo nekaj napak, kar je normalno za tako zahteven obračun. To je šele začetek lige. Nekateri igralci na tej ravni še niso igrali, mogoče so se tudi malo prestrašili priložnosti za zmago proti tako dobremu tekmecu. Res smo slabo začeli, na koncu pa je bila to dobra tekma za nas," je misli strnil Dejan Jakara.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga aba partizan krka željko obradović dejan jakara
