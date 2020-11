Krka nesrečno izgubila tesno končnico v Beogradu

Krka po tesnem obračunu v Beogradu še naprej ostaja pri eni zmagi na sedmih tekmah v letošnji sezoni regionalne lige. Dosegla jo je v tretjem krogu proti Zadru, danes pa je bila v zaključku obračuna za malenkost prekratka proti Megi, ki ostaja pri vrhu razpredelnice s petimi zmagami ob le dveh porazih.

Domači so dvoboj odigrali brez najboljšega posameznikaFilipa Petruševa, ki se je okužil z novim koronavirusom. A tega Novomeščani v prvem delu igre niso izkoriščali. Mega je bila suverena, prednost je rasla, dokler na semaforju ni pisalo 34:20 za domačine. Nato pa se je začel povratek Krke. Na krilih Roda Camphorja in učinkovitega meta za tri točke so z delnim izidom 16:2 izenačili, tekma pa je bila nato tesna do samega zaključka.

Novomeščani so dvakrat povedli za šest točk, nazadnje pri 57:51, a se domači niso dali. Zadeli so nekaj zahtevnih metov za tri in sedem minut pred koncem prišli do vodstva (61:60). Mega je bila v zaključku vseskozi v manjši prednosti. Krka je še zmogla izenačenje pri 68:68, spretnejši pa so bili tudi v igri prekrškov in prostih metov Beograjčani. Pri domačih je bil najboljši strelec od Cedevite Olimpije posojeni Marko Simonović s 17 točkami. Pri Novomeščanih pa je bil najbolj učinkovit Rok Stipčević s 16 točkami.

Izid:

Mega- Krka 71:70 (17:14, 36:31, 51:54)