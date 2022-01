Olimpija po preobratu poglobila Krkino krizo

Košarkarji Cedevite Olimpije so še tretjič v tej sezoni premagali Krko. Po zmagi v slovenskem superpokalu septembra lani in uvodnem krogu lige Aba so v 14. krogu regionalnega tekmovanja slavili v Novem mestu z 90:83.

Za Ljubljančane je to četrta zaporedna zmaga v ligi Aba in peta v zadnjih šestih tekmah v vseh tekmovanjih, Krka pa je doživela osmi poraz v nizu, tako da jo v nadaljevanju sezone čaka ogorčen boj za obstanek. Cedevita Olimpija bo v naslednjem krogu 8. januarja gostila še en klub iz spodnjega dela razpredelnice, Borac iz Čačka, Krko pa čaka gostovanje pri Mornarju.

Čeprav so zaostajali tri četrtine tekme, so gostje suvereno prišli do dveh točk. V zadnji četrtini so s čvrsto obrambo naredili delni izid 21:2 in tako nadoknadili zaostanek 13 točk iz 25. minute (58:45). Pri vodstvu Cedevite Olimpije s 73:71 je najprej igrišče zaradi petih osebnih napak zapustil Jurij Macura, takoj za njim pa še domači kapetan Luka Lapornik, ki je dobil dve tehnični napaki. Ljubljančani so v slabih dveh minutah prišli do vodstva z 82:71 in zanesljive zmage.

Pri domačih je Rok Stipčević zbral 20 točk, tako da s povprečjem 20,5 točke ostaja prvi strelec lige Aba. Eno točko več in osebni rekord v tem tekmovanju je dosegel Adonis Thomas. Pri gostih sta po 22 točk vknjižila Jacob Pullen (17 v drugem polčasu) in Zach Auguste, ki je k partiji kariere v dresu Cedevite Olimpije dodal enajst skokov.