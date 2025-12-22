Naslovnica
Košarka

Krka vse do zadnje minute v igri za zmago proti Partizanu

Novo mesto, 22. 12. 2025 18.45 pred 49 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.J. STA
Partizan vs Krka

V tekmi 11. kroga košarkarske lige ABA sta se v Novo mesto udarila domača Krka in beograjski Partizan. Novomeščani so favorizirane črno-bele gostili v legendarnem Tivoliju in bili vse do zadnje minute v igri za odmevno zmago. Na koncu so bili v končnici bolj zbrani, ki so slavili z 99:92. Prvi mož obračuna je bil Duane Washington, ki je domačim zabil kar 48 točk, od tega dve vezani trojki v zadnji minuti. Skupaj je na tekmi dosegel 10 trojk.

Krka, ki je favorite iz Beograda gostila v ljubljanski dvorani Tivoli, je bila blizu presenečenju, a je na koncu popustila, Partizanu pa je do zmage z izjemno predstavo in novim točkovnim rekordom lige ABA (48 točk, deset trojk, indeks 46) pomagal tudi Duane Washington. Doslej je bil rekorder lige Daron Russell (Mornar) s 47 točkami proti Zadru iz leta 2022.

Dejan Jakara
Dejan Jakara
FOTO: Luka Kotnik

Na papirju so imeli status favoritov črno-beli, ki so v Ljubljano prišli z izkupičkom 7-1 v zmagah, Krka je v devetih tekmah dosegla le dve zmagi in je bila na dnu svoje skupine. Partizan, za katerim je burno obdobje trenerske menjave in navijaškega nestrinjanja z odhodom Željka Obradovića, je dvoboj začel po pričakovanjih. Po vodstvu s 7:0 je moral domači strateg Dejan Jakara hitro poseči po minuti odmora. A pozneje je bila Krka enakovredna, ostala na znosnem zaostanku in imela po prvi četrtini -7.

Preberi še 'Ne želim se sklicevati na težave, a teh je čedalje več'

Povsem drugačna zgodba je bila druga četrtina. Napovedal jo je Žak Smrekar s prvimi osmimi točkami, Krka je Partizan ujela pri 28:27 in ga potem tudi prehitela. V tem obdobju je šlo Novomeščanom kot po maslu, zadevali so vse, Beograjčani pa so se znašli v krizi, kar se je poznalo tudi na semaforju (38:32, 45:37), polčas pa so slovenski gostitelji dobili za osem točk (52:44).

Krka vs Partizan
Krka vs Partizan
FOTO: Sofascore.com

Prednost so zadržali tudi še v tretji četrtini (77:69), potem pa se je začela topiti. Partizan se je bližal, pri čemer je imel glavno vlogo Washington, ki je z učinkovitostjo predvsem izza črte (trojke 10-14) zrežiral preobrat. Prvo vodstvo Partizana v drugem polčasu (78:77) so gostitelji še izničili, Smrekar je izenačil na 84:84, potem pa ne več. Krkašem so se v končnici tudi nekoliko zatresle roke pri prostih metih, potem ko so jih dolgo časa izvajali stoodstotno (na koncu 25-31) in beograjska ekipa je ušla na varno razdaljo.

Pri domačih je bil strelsko najbolj razpoložen Smrekar (19 točk), dve manj je dosegel Lovro Urbiha, po 11 pa Niko Bačvić, Kriss Helmanis in Mario Ihring.

V naslednjem krogu bo Krka 26. decembra gostovala pri Dubaju.

Izid, liga ABA, 11. krog:
Krka - Partizan 92:99 (18:25, 34:19, 19:19, 15:30)

košarka aba krka partizan

'Ne želim se sklicevati na težave, a teh je čedalje več'

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Spijuniro Golubiro
22. 12. 2025 19.32
Luka ni danes doma tukej??
Odgovori
0 0
Legacy
22. 12. 2025 19.27
sta se v Novo mesto...
Odgovori
0 0
Spijuniro Golubiro
22. 12. 2025 19.08
To je ba Hrvaškem igra
Odgovori
0 0
p4
22. 12. 2025 19.05
A je lahko v kratkem podnaslovu še več napak? V tekmi 11. kroga košarkarske lige ABA sta se v Novo mesto udarila domača Krka in beograjski Partizan. Novomeščani so favorizirane črno-bele gostili v legendarnem Tivoliju in bili vse do zadnje minute v igri za odmevno zmago. Na koncu so bili v končnici bolj zbrani, ki so slavili z 99:92. Prvi mož obračuna je bil Duane Washington, ki je domačim zabil kar 48 točk, od tega dve vezani trojki v zadnji minuti. Skupaj je na tekmi dosegel 10 trojk.
Odgovori
0 0
