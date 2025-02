Krka po podaljšku klonila proti Ciboni

Košarkarji Krke so po porazu proti Spartaku danes gostili Cibono, eno od ekip, ki je bila po 18 krogih ob Mornarju na lestvici za njo. A so zaradi poraznega začetka dvoboja na koncu morali priznati premoč Zagrebčanom, ki zdaj zaostajajo le še točko.

Praktično vse možnosti so domači zapravili že v prvi četrtini. Cibona je vodila že za 16 točk, jo dobila za 14, potem pa to prednost zadržala večji del tekme. Novomeščani so v drugi četrtini prišli že do 42:46, pa potem tretjo končali z -7.

V zadnji so zaostanek vendarle stopili in po košu Taylerja Personsa prvič na tekmi povedli s 70:69, je pa nato Persons takoj zatem dobil tehnično napako in moral z igrišča.