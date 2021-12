Krka poražena še sedmič zapored

Košarkarji Krke so serijo porazov podaljšali v 2022. V 13. krogu so namreč doživeli sedmi poraz v nizu. Nazadnje so zmagali 30. oktobra doma proti Studentskemu centru. Naslednjo priložnost za zmago bodo imeli 2. januarja doma proti Cedeviti Olimpiji. Sledi gostovanje v Baru in sredi januarja domača preizkušnja z Mego.

Novomeščani so bili tudi tokrat brez možnosti za uspeh. Igokea je imela vseh 40 minut potek dogodkov na parketu pod nadzorom in je suvereno prišla do sedme zmage. Gostje so že v prvi četrtini prišli do dvomestne prednosti, Krka pa vse do konca mi imela manj kot deset točk zaostanka. Tekma je bila dokončno odločena sredi zadnje četrtine pri rezultatu 65:50.