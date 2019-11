Krka prekinila pogodbo s trenerjem Petrovom

Petrov (na fotografiji) je s Krko igral v finalu in polfinalu državnega prvenstva ter se s "farmacevti" iz lige Aba 2 vrnil v elitno ligo Aba.

"Zadnji rezultati moštva so nas prisilili v ukrepanje. Simon Petrov ni več trener članske ekipe KK Krka," je kadrovsko potezo pojasnil predsednik kluba Andraž Šuštarič, ki se je nekdanjemu branilcu Novomeščanov in "legendi kluba", kot ga je označil, zahvalil za uspehe pod njegovim vodstvom ‒ povratek v ligo Aba ter preboja do finala oziroma polfinala državnega prvenstva.

"Klub in trener sta se sporazumno razšla. Na tem mestu se želim zahvaliti Simonu za vse njegovo delo, prizadevanja in rezultate, ki jih je dosegel z ekipo. Z njim na klopi smo se iz lige Aba 2 ekspresno vrnili v ligo Aba, predlani smo bili finalisti domačega prvenstva, v lanski sezoni pa smo igrali v polfinalu. Simon je in bo ostal legenda našega kluba. Na njegovi nadaljnji trenerski poti mu želimo vse dobro,"je dodal.

43-letni Petrov je na klop Krke sedel februarja 2017.