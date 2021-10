Krka prepričljivo boljša od Zadarja

Novomeščani so tekmeca nadigrali v vseh pogledih. Skok so dobili kar s 40:18, met iz igre je bil 48,5-odstotni, zadeli so devet trojk, predvsem pa so imeli v svoji vrstah tri zelo razpoložene posameznike, ki so skupaj dosegli 56 od skupno 80 točk Krke.

Jurij Macura je zbral 17 točk (met 8:13) in ujel 16 odbitih žog (8 + 8, indeks 24). Rok Stipčević je prispeval 19 točk (trojke 3:4, 5 podaj), Andrej Stavrov pa je bil z dvajsetimi točkami prvi strelec tekme (met iz igre 7:16).

Krka bo prihodnjo soboto gostovala pri Partizanu, naslednja domača tekma pa jo čaka konec oktobra proti Studentskemu centru iz Podgorice.