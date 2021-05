Krka z delnim izidom 10:0 v sami končnici tekme presenetila Olimpijo za finale pokala Spar

Košarkarji Krke so v polfinalu pokala Spar premagali Cedevito Olimpijo z 82:80 (26:22, 42:42, 58:60). V prvem polfinalu so košarkarji Šentjurja v Ljubljani premagali Rogaško s 101:94 (23:25, 47:51, 71:64).

Košarkarji Šentjurja in Krke so finalisti 20. izvedbe pokala Spar. Šentjurčani so v polfinalu zaključnega turnirja v dvorani Kodeljevo premagali Rogaško s 101:94, Krka pa je po velikem preobratu v zadnji minuti izločila Cedevito Olimpijo z 82:80.

Krka se bo potegovala za četrto pokalno lovoriko, prvo po 2015/16, Šentjur pa bo sploh prvič igral v finalu. Dvoboj med Krko in Cedevito Olimpijo za finalno pokalno vstopnico je bil hkrati uvod v finale lige Nova KBM, ki se bo začel v sredo 26. maja. Novomeščani in Ljubljančani se bodo merili v seriji na tri zmage. Glede na videno na Kodeljevem se obeta zanimiv finale državnega prvenstva, saj se bo skušala Cedevita Olimpija oddolžiti Krki za današnji boleč poraz. Slabo minuto do konca so imeli Ljubljančani osem točk prednosti in finale praktično v žepu. A Krka je naredila redko viden preobrat in s trojko Luke Lapornika ob zvoku sirene prišla do zmage. Tako se je na najboljši način maščevala Ljubljančanom za poraz v lanskem polfinalu pokala Spar. Tedaj je Cedevito Olimpijo v finale popeljal Edo Murić s trojko prav tako v zadnji sekundi tekme.

Ko sta pet minut pred koncem zaradi petih osebnih napak parket zapustila dva ključna igralca Krke,Vasilije VučetićinRok Stipčević, in je Cedevita Olimpija z delnim rezultatom 15:2 povedla 78:69, je bila tekma več ali manj odločena. Prav tako pa tudi minuto pred koncem, ko so imeli varovanci trenerja Jurice Golemca prednost 80:72. A najprej je koš dosegel Jan Kosi, takoj za tem je žogo izgubil Jaka Blažič, Luka Lapornik pa na hitro dosegel trojko in dobre pol minute pred koncem so ekipi ločile le tri točke. Cedevita Olimpija v dveh poskusih ni znala dokončati dela, po zapravljenem napadu pa je Luka Rupnik tri sekunde pred koncem naredil nešportno osebno napako nad Lapornikom. Ostrostrelec Krke je darilo sprejel z dvema prostima metoma, po minuti odmora pa je z zvokom sirene zadel še trojko za senzacionalni preobrat in mesto Krke v finalu. Luka Lapornik je zadel pet trojk iz desetih poskusov in dosegel 19 točk, na drugi strani pa je največ točk zbral Jaka Blažič (23).

icon-link Statistika tekme Krka - Cedevita Olimpija FOTO: Sofascore.com