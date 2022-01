Krka pričakovano izgubila proti Partizanu

Prva četrtina je bila še koliko toliko izenačena, Krka pa je zaostajala samo za štiri točke. Tudi do polovice tekme so bili domači še blizu, razlika ob polčasu pa je znašala devet košev.

Novomeščani so doživeli nov poraz, v boju z ekipo z vrha lestvice niso imeli pravih možnosti za presenečenje, saj so Beograjčani potrdili status favorita in na koncu zanesljivo zmagali z 79:63 ter začasno spet prevzeli prvo mesto.

A Partizan je v tretji četrtini prišel do prednosti 15 točk in kazalo je, da je dvoboj odločen. Vendar so Novomeščani v zadnji četrtini še enkrat zapretili. Po zaostanku 49:65 so domači posegli po minuti odmora, nato pa poskušali predvsem s trojkami še ujeti Beograjčane. To jim je delno uspelo, saj sta po dve zadela Luka Lapornik in Rok Stipčević, tako da je bil izid dve minuti pred koncem le še 60:69, 65 sekund pred koncem pa 63:71.

Toda gostje niso dovolili preobrata, spet so strnili svoje vrste in v končnici tekme zadržali prednost ter jo pred koncem spet povečali na več kot deset točk. Stipčević je bil s 15 točkami najboljši strelec domačih, dve manj je dosegel Adonis Thomas. Pri Partizanu pa je bil najbolj učinkovit s 15 Balša Koprivica.