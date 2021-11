Krka pripeljala novega tujca

Pred nadaljevanjem sezone je novi član KK Krka postal krilni košarkar 28-letni Američan Adonis Michael Thomas. "Zadovoljni smo, ker je izkušeni Adonis Thomas postal novi član našega kluba. Verjamem, da se bo hitro vključil in bo potrdil svoje kvalitete v dresu Krke," je ob prihodu novinca za uradno klubsko spletno stran povedal direktor kluba Jure Balažić. "Vesel sem, ker sem prišel v ekipo, v kateri vlada tako dobra atmosfera. Moštvo ima dobro energijo in kemijo. Jasno mi je, da trdo delajo. Med igralci je tudi nekaj nesrečnih poškodb in bolezni, zato sem tu, da zapolnim vrzel, pomagam in odigram po najboljših močeh. Veselim se tekem," je ob prihodu v Novo mesto za spletno stran Krke povedal Adonis Michael Thomas.



Adonis Michael Thomas (198 cm, 1993) se je rodil v Memphisu v zvezni ameriški državi Tennessee. Sprva se je šolal na srednji šoli v Melrose, potem pa med letoma 2011 in 2013 študiral na domači univerzi v Memphisu. Leta 2013 se je podal v profesionalne košarkarske vode. V ligi NBA je bil član Atlante, Brooklyna, Orlanda, Philadelphie in Indiane. Leta 2016 je prišel v Evropo, kjer je naprej igral v Italiji (Avellino), potem pa je navdušil še v Turčiji (Banvit), Nemčiji (Medi Bayreuth) in Franciji. Igral je tudi v Mehiki in Kazahstanu, kjer je z Astano igral v močni ligi VTB.