Krka proti Dubaju povsem nemočna

Novomeščani so bili konkurenčni skoraj do konca prvega polčasa. Zasedba iz Dubaja, ki jo vodi Jurica Golemac, zanjo pa igra tudi Klemen Prepelič, je imela rahlo premoč, a večji del prvega polčasa ni zmogla priti do višjega naskoka. Krka je ujela zaostanek iz prve četrtine, v drugi pa nazadnje vodila z 31:28. A so potem domači nekoliko stopili na plin in si nabrali nekaj več naskoka ob polčasu.