Krka se je okrepila z Arapovićem

"Našo ekipo je okrepil tudi Marko Arapović, ki bo s svojim znanjem in izkušnjami zagotovo pomemben član moštva. Naključje pa je hotelo, da Marko zaigra tam, kjer je pred več kot 20 leti uspešno igral njegov oče Franjo," je ob prihodu Arapovića v klub za uradno spletno stran kluba povedal Jure Balažić, direktor KK Krka. Marko Arapović, krilni center, visok 207 centimetrov, je rojen leta 1996 v Zagrebu, kjer je tudi začel igrati košarko. Sprva je bil član Kaptola (v sezoni 2011/12), potem je dve leti igral za Cibono (med letoma 2012 in 2014). Sledila je selitev v dres Cedevite, kjer je ostal do leta 2018. Naslednji dve sezoni je bil član turškega Galatasarayja, za katerega je v sezoni 2018/19 v močni turški ligi zbral 7,7 točke in 3,9 skoka na tekmo. V dresu Cedevite je dve sezoni igral v Evroligi, s Cibono, Cedevito in Galatasarayjem pa v pokalu EuroCup. Marko Arapović je v svoji klubski karieri osvojil pet naslovov hrvaškega državnega in pokalnega prvaka, leta 2014 je bil s Cibono tudi prvak regionalne Lige ABA. Uspešno je igral tudi v dresu mlajših reprezentančnih selekcij. Prvo odličje je osvojil leta 2011, ko je s kadeti postal evropski prvak, z mladinci je leta 2013 na EP osvojil srebro, leta 2014 pa bron. Vmes je bil z reprezentanco do 17 let bronast na svetovnem prvenstvu v Litvi (2012), pred šestimi leti pa je v dresu Hrvaške U19 osvojil srebro na svetovnem prvenstvu v Grčiji.