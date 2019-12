Krka tesno izgubila v Beogradu

Košarkarji Krke so v ligi Aba doživeli četrti zaporedni poraz in padli na 33,3-odstotno uspešnost (4–8). Na gostovanju v Beogradu pri FMP so po dobri igri izgubili z 81:84. Novomeščani, ki zmage v jadranski konkurenci ne poznajo že skoraj ves mesec, so bili več kot le enakovreden tekmec. Vodili so večji del tekme, slabih pet minut pred koncem celo s 76:65, potem ko je dvanajsto trojko Krke zadel kapetan Jure Balažič.

Takoj za tem je moral igro zaradi petih osebnih napak zapustiti najvišji igralec Krke Marvin Jones (11 točk, 8 skokov), slabo minuto za njim pa še prvi strelec in glavni organizator igre Krke Glenn Cosey (23 točk, trojke 4:8, 5 podaj). Brez dveh ključnih košarkarjev je igra gostov razpadla, tako da je FMP z delnim izidom 12:0 dobri dve minuti pred koncem prevzel vodstvo in ga zadržal do konca. Krka bo koledarsko leto v ligi Aba zaključila 29. decembra doma proti Zadru, v novo leto pa bo vstopila z gostovanjem pri Crveni zvezdi.