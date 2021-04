Krka do zlata vredne zmage v boju za obstanek: Adin Vrabac potopil Splitčane

V domači dvorani so Krkaši premagali neposrednega tekmeca za 12. mesto, ki zagotavlja obstanek brez igranja dodatnih kvalifikacij. Novomeščanom, ki so se na lestvici izenačili s Cibono in Splitom, prehiteli pa Borac, se je do pomembnih točk uspelo dokopati predvsem po zaslugi zadnje četrtine. V tem delu se je izkazal predvsemAdin Vrabac, ki je odlično odigral tako v obrambi kot v napadu, z 18 točkami pa je bil tudi najučinkovitejši v svoji ekipi.

Krkašem je pomembnost tekme nekoliko "odrezala roke", tekmo so začeli nervozno, posledica tega je bila, da so na začetku drugega dela že zaostajali z 12:21. Toda nato so vendarle naravnali strelske naprave in na polčas odšli z vodstvom 36:33.

Tega so še nekaj časa držali, slabo pa odigrali končnico tretjega dela, prav ob koncu jeRoko Ukić, poleg Marka Babića ena od dveh pomembnih okrepitev Dalmatincev za zaključek lige, s trojko goste povedel v vodstvo za točko, imel je tudi priložnost, da z dodatnega prostega meta prednost poviša, vendar ga je zgrešil.