Krka v slovenskem obračunu boljša od Kopra

Predvsem v prvem polčasu so bili Koprčani na pragu presenečenja. Erjon Kastrati, Urban Durnik in Luka Vončina so pridno polnili novomeški koš, gostje pa so na ta način vodili vse do polovice druge četrtine, šele v končnici polčasa pa so Dolenjci prevzeli pobudo.

Še v 24. minuti so Koprčani pri zaostanku 38:36 držali priključek, nato pa sta se razigrala Luka Lapornik in Jure Škifićter Krki zagotovila prednost 49:36 in pred zadnjim odmorom celo 52:38. V zadnjem delu so Krkaši potrdili zmago. Najučinkovitejši pri zmagovalcih je bil s 15 točkami Roderick Camphor, točko manj je dosegel Rok Stipčević. Pri gostih je z 19 koši izstopal Durnik.

Prihodnji teden Krko v petek čaka gostovanje v Splitu, pred tem pa v torek tekma slovenskega prvenstva s Triglavom. Koper Primorska bo v sredo v slovenskem prvenstvu doma gostila Šenčur, v ponedeljek čez 8 dni pa jo v ligi Aba čaka gostovanje pri Borcu.

Izid:

Krka- Koper Primorska 74:57(18:19, 33:28, 52:38)