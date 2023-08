Krka z okrepitvijo pod obročem

Zena Edosomwan se je rodil v Los Angelesu, košarko je začel igrati pri sedmih letih. Leta 2017 je na univerzi Harvard diplomiral iz vzhodnoazijskih študij. Po končanem igranju v Ligi NCCA je igral v Mehiki (v moštvu Gigantes de Jalisco), Kanadi (Ottawa Blackjacks in Sudbury Five) in na Finskem (Helsinki Seagulls). "Pod košem smo iskali izkušenega igralca, ki bo s svojo prisotnostjo v raketi krepil samozavest naše ekipe na obeh straneh igrišča. Verjamem, da nam vse to prinaša ravno Zena Edosomwan," je ob podpisu pogodbe za uradno spletno stran kluba povedal direktor Krke Jure Balažić. "V čast in privilegij je biti del neverjetne tradicije in šampionske kulture, ki jo premore Košarkarski klub Krka. Navdušen sem in se veselim, da bom začel delati s svojimi soigralci in trenerji. Prepričan sem, da nam bo uspevalo tudi s pomočjo navijačev graditi zmagovalno mentaliteto na in zunaj parketa," se prihoda na Dolenjsko veseli novi center naše članske ekipe.

V kanadski ligi, ki se je končala pred dnevi, je novi center našega moštva z moštvom iz Ottawe prišel do četrtfinala. V letošnji sezoni je na tekmo (odigral jih je 13) dosegal po 9,3 točke, 8,8 skoka in 1,4 asistence.

V pretekli sezoni se je uspešno preizkusil tudi v Evropi. Na Finskem je z moštvom Seagulls postal državni prvak. Na Finskem je igral 44 tekem, v povprečju je doseženim točkam, 12,3 točke, dodal 10,9 skoka in 1,1 asistence na obračun.