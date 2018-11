Krka za točko 'prekratka'

Novomeščani so slabo odigrali drugo četrtino, v kateri so dosegli le dva koša iz igre oziroma skupno devet točk, ter zaključek srečanja. V zadnjih minutah so zgrešili štiri ključne proste mete, slabo pa so se odzvali tudi na priložnost za zmago, ki jim jo je ponudil Domen Bratož s trojko 24 sekund pred koncem in nato kar Zadar sam, ki je pri prednosti točke zapravil zadnji napad.

Luka Lapornik se je prehitro odločil za met za tri točke, v skoku v napadu pa je imela Krka še popravni izpit, ki pa ga tudi ni zaključila s košem; Dino Cinac je s strani poskusil za tri točke. Novomeščani, ki so zdrsnili na 2-4, bodo v sedmem krogu 12. novembra gostovali pri FMP.



Izid:

Krka - Zadar77:78 (22:17, 31:36, 56:62)