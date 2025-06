Krka zasluženo dobila tretjo tekmo in izid v seriji znižala na 1:2

Košarkarji Krke so dobili tretjo tekmo finala lige OTP banka proti Cedeviti Olimpiji in zaostanek v seriji na tri zmage znižali na 1:2. Pred domačimi gledalci so zmagali z 88:81. Četrta tekma bo v ponedeljek, 9. junija, ob 18. uri v Stožicah, morebitna peta pa bo na sporedu 12. junija.

Za Novomeščane je to prva zmaga proti Cedeviti Olimpiji v sedmih tekmah v tej sezoni. Hkrati tudi povsem zaslužena, saj so bili v ospredju praktično celo tekmo. Krka se poteguje za osmi naslov državnega prvaka - nazadnje je zmagala 2014 - in prvo lovoriko po pokalu 2021.