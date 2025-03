Krka dolgo dihala za ovratnik Dubaju, a ni bilo dovolj za presenečenje

Čeprav se je zgledno borila in bila vseskozi dovolj blizu tekmeca, Krka realnih možnosti za zmago ni imela. Gostje so v zaključku tekme zlahka prišli do dvomestne prednosti in na koncu slavili z najvišjo razliko na tekmi. Dva igralca Krke sta imela odličen večer. Jakob Čebašek je dosegel 21 točk ob metu 6:7 za tri točke, Tayler Persons pa je 20 točkam (trojke 3:4) dodal 12 podaj.



Izid, liga ABA, 24. krog:

Krka - Dubaj 78:93 (20:21, 20:19, 26:31, 12:22)