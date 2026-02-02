Naslovnica
Košarka

Pomembna zmaga Krke v boju za obstanek v regionalni druščini

Ljubljana, 02. 02. 2026 17.37 pred 12 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
Krka - Borac

Na tekmi 17. kroga košarkarske lkige ABA sta se v Novem mestu udarila Krka in Split. Bil je to neposredni obračun v boju za obstanek v regionalni druščini. Novomeščani so v dvorani Leona Štuklja vodili večji del tekme in zasluženo zmagali. V taboru gostov iz Splita se je najbolj izkazal nekdanji slovenski reprezentant, ki je zabil 29 točk. Pri zmagovalcih jih je Blaž Mahkovec dosegel pet manj.

Krka vs Split
Krka vs Split
FOTO: Sofascore.com

Krka je proti Splitu vpisala pomembni točki v boju za obstanek v regionalni ligi. Drugič v tej sezoni je premagala neposrednega tekmeca iz spodnjega dela razpredelnice in bo lahko sredi februarja bolj sproščeno začela drugi del tekmovanja.

Novomeščani so krog pred koncem rednega dela pri petih zmagah, kar jih trenutno v skupini za obstanek uvršča v sredino lestvice. Vse ekipe bodo rezultate iz rednega dela prenesle naprej, v drugem delu pa jih čaka novih deset tekem.

Varovanci trenerja Dejana Jakare so tekmo odprli čvrsto in zbrano, tako da so si že v prvi četrtini priigrali 15 točk prednosti. Čeprav so bili do konca tekme v vodstvu, jim je Split vseskozi dihal za ovratnik. Odločilno razliko za mirno končnico tekme so naredili sredi zadnjega dela igre, ko so z delnim rezultatom 10:2 prišli do prednosti 97:85.

Dejan Jakara
Dejan Jakara
FOTO: Luka Kotnik

Krka je bila strelsko zelo razpoložena; dosegla je 14 trojk, imela 62,5% met za dve točki, osebna rekorda v ligi ABA pa sta postavila Blaž Mahkovic s 24 točkami (6 skokov, 6 podaj, indeks 33) in Sukhmail Mathon s 23 točkami (met iz igre 8:12, trojke 3:3, 6 skokov, indeks 31).

Pri Dalmatincih je svojo najboljšo partijo v sezoni odigral nekdanji slovenski reprezentant Zoran Dragić, ki je dosegel 29 točk. Krka bo v zadnjem krogu rednega dela 8. februarja gostila Igokeo.

Izid, liga Aba, 17. krog:
Krka - Split 105:92 (31:21, 26:28, 21:23, 27:20)

košarka aba krka
KOMENTARJI1

manga
02. 02. 2026 20.07
Bravo Krka.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
voyo
Portal
Ježek Sonic
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
