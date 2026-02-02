Pomembna zmaga Krke v boju za obstanek v regionalni druščini

Krka vs Split FOTO: Sofascore.com

Krka je proti Splitu vpisala pomembni točki v boju za obstanek v regionalni ligi. Drugič v tej sezoni je premagala neposrednega tekmeca iz spodnjega dela razpredelnice in bo lahko sredi februarja bolj sproščeno začela drugi del tekmovanja.

Novomeščani so krog pred koncem rednega dela pri petih zmagah, kar jih trenutno v skupini za obstanek uvršča v sredino lestvice. Vse ekipe bodo rezultate iz rednega dela prenesle naprej, v drugem delu pa jih čaka novih deset tekem.

Varovanci trenerja Dejana Jakare so tekmo odprli čvrsto in zbrano, tako da so si že v prvi četrtini priigrali 15 točk prednosti. Čeprav so bili do konca tekme v vodstvu, jim je Split vseskozi dihal za ovratnik. Odločilno razliko za mirno končnico tekme so naredili sredi zadnjega dela igre, ko so z delnim rezultatom 10:2 prišli do prednosti 97:85.

Dejan Jakara FOTO: Luka Kotnik

Krka je bila strelsko zelo razpoložena; dosegla je 14 trojk, imela 62,5% met za dve točki, osebna rekorda v ligi ABA pa sta postavila Blaž Mahkovic s 24 točkami (6 skokov, 6 podaj, indeks 33) in Sukhmail Mathon s 23 točkami (met iz igre 8:12, trojke 3:3, 6 skokov, indeks 31).

Pri Dalmatincih je svojo najboljšo partijo v sezoni odigral nekdanji slovenski reprezentant Zoran Dragić, ki je dosegel 29 točk. Krka bo v zadnjem krogu rednega dela 8. februarja gostila Igokeo. Izid, liga Aba, 17. krog:

Krka - Split 105:92 (31:21, 26:28, 21:23, 27:20)