Košarkarji novomeške Krke so v 10. krogu regionalne lige ABA gostovali v Splitu in po dramatični končnici slavili z 80:78. Odločilni koš je dve sekundi pred koncem tekme dosegel Američan Roderick Camphor. Novomeščani so prišli do četrte zmage v sezoni.

icon-expand Roderick Camphor FOTO: Krka_Drago Perko_Kosarka.si Izid, liga ABA, 10. krog:

KK Split - KK Krka Novo mesto 78:80 (22:20, 10:20, 24:15, 21:26) icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-expand