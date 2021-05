Košarkarjem Krke pokalna lovorika

Novomeščani so osvojili četrti pokalni naslov v klubski zgodovini in prvega po sezoni 2015/16, Šentjur pa je prvič igral v pokalnem finalu. Krka je velik del naloge opravila že v polfinalu, ko je premagala Cedevito Olimpijo, Šentjur pa je bil boljši od Rogaške.

Najboljši igralec zaključnega turnirja je postal Luka Lapornik, ki je v polfinalu odigral ključno vlogo za zmago Krke proti Cedeviti Olimpiji, v finalu pa je dosegel 10 točk. Več od njega sta jih pri zmagovalcih zbrala Rok Stipčević (12) in Adin Vrabac (11), pri Šentjurju pa je z dvajsetimi izstopal Dalibor Đapa. Za kapetana Krke in reprezentanta Slovenije je to drugi naslov MVP F4 pokala Spar. Najboljši je bil tudi 2016, ko je Krka v Tivoliju v finalu ugnala Lastovko.

Pokalni naslov je za Krko lepa popotnica za finale lige Nova KBM, v katerem se bo v seriji na tri zmage pomerila s Cedevito Olimpijo. Prva tekma v Stožicah bo sredo, 26. maja, druga v Novem mesto v petek, 28. maja, tretja znova v Ljubljani 30. maja, morebitni naslednji dve pa 1. in 3. junija.

Krka, ki je v polfinalu po epskem preobratu v zadnji minuti premagala Cedevito Olimpijo - v 53 sekundah je naredila delni izid 10:0 in nadoknadila osem točk zaostanka, je zasluženo prišla do naslova. Šentjur je bil v ospredju v prvi četrtini, naslednje tri pa so izbranci trenerja Daliborja Damjanovića dobili s 53:40.

Ključne minute so bile uvodne zadnje četrtine, ko je Krka z dobro, kolektivno obrambo in izkušnjami v napadu zadržala prednost, ki si jo je priigrala po prvih tridesetih minutah. Trojka Nejca Bariča v 32. minuti jo je popeljala do vodstva 65:54 in mirne končnice za prešerno slavje.