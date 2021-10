Izjemni Stipčević Krko popeljal do prve zmage v sezoni

Novomeščani so do zmage prišli po zaslugi odličnega meta za tri točke, pri katerem je prednjačil Rok Stipčević, ki je dosegel 33 točk ob metu 9:10 za tri točke. Krka je skupno zadela 14 trojk iz 21 poskusov in dobila skok z 31:18, imela pa več kot 55-odstotni met za dve točki. Krka je praktično vseh 40 minut nadzorovala potek dogodkov na parketu. Gostje, ki so lani oblikovali vrh razpredelnice in so danes doživeli že drugi poraz v regionalnem tekmovanju, so bili vseskozi v podrejen položaju. Jani Kosi je dodal 20 točk ob metu 6:11 za dve točki in 2:3 za tri, 14 pa jih je dosegel Andrej Stavrov (met 5:8).

Krka bo prihodnjo nedeljo gostovala pri Megi, naslednja domača tekma v ligi ABA pa jo čaka 17. oktobra proti Zadru.