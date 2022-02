Krka enajstič poražena v regionalni ligi

Krka, ki z izkupičkom 3-14 skupaj s Splitom zaseda zadnje mesto na razpredelnici in ji grozi izpad iz elitne lige Aba, ima do konca še devet tekem, ključne pa bodo verjetno že kar naslednje tri. Najprej bo doma gostila Cibono in Split, nato pa jo čaka gostovanje pri Borcu.

Novomeščani so prikazali dva obraza, odličnega v prvih dvanajstih minutah, v katerih so dosegli 36 točk in vodili z dvajsetimi točkami prednosti (36:16), ter katastrofalnega v naslednjih dvajsetih, ko so domači z delnim izidom 53:18 prišli do prednosti 69:54, ki so jo uspešno ohranili do konca. Tretjo četrtino so Črnogorci dobili kar z 22:6.



Izid:

Studentski centar - Krka 86:76 (16:32, 42:48, 64:54)