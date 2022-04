Krka zapušča prvoligaško konkurenco regionalne lige

Zasedba Daliborja Damjanovića je bila tudi na gostovanju v Laktaših brez pravih možnosti za uspeh. Domači košarkarji, ki se potegujejo za čim boljše izhodišče pred končnico, so dobili vse četrtine in brez težav prišli do visoke zmage.

Največ košev za oslabljeno zasedbo Krke je zbral Andrej Stavrov, ki je s 25 točkami postavil tudi osebni rekord v tem tekmovanju. Luka Lapornik jih je prispeval 14, Miha Lapornik pa 12.