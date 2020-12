Krkaši do zanesljive zmage proti Partizanu

Košarkarji Krke so po udarnem začetku proti Partizanu prišli do pete zmage v sezoni in četrte zapovrstjo. V domači dvorani Leona Štuklja so povsem zasenčili Beograjčane, ki jih s klopi vodi Sašo Filipovski. Novomeščani so začasno skočili na šesto mesto lestvice in so točkovno izenačeni s Partizanom.

Tekma je bila izenačena le v prvih nekaj minutah, domači pa so se nato z delnim izidom 5:0 prišli do prednosti osmih točk. Po petih zaporednih točkah Roka Stipčevića je Krka povedla za 12 točk, kar je bila tudi prednost prve četrtine. V drugi so slovenski predstavniki še povišali prednost, na odmor pa so odšli s prednostjo 15 točk, najvišji naskok pa je znašal 18. Beograjčani so se na začetku nekoliko približali (39:28), a razpoloženi domači so imeli na vse pravi odgovor.

Potem ko se je tretja četrtina končala s prednostjo Krke s plus 20, je bila zadnja le še formalnost. Priložnost so dobili tudi nekateri mlajši košarkarji, ki so tekmo mirno pripeljali do konca. Pri Krki je največ, 16 točk dosegel Roderick Camphor, Stipčević pa jih je dodal 13 ob sedmih skokih in petih podajah. Pri gostih je bil najbolj učinkovit Codi Miller-McIntyre z 12.

Krka bo naslednjo tekmo v regionalni ligi odigrala 25. decembra v Podgorici pri Budućnosti.