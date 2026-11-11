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Košarka

MVP četrte zaporedne zmage zmajev: Napredujemo in igramo vse bolje

Ljubljana, 11. 11. 2026 08.11 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
M.J.
Urban Kroflič

Cedevita Olimpija je na severu Nemčije odigrala najboljšo tekmo sezone. Z drugo zmago v Evropskem pokalu so košarkarski zmaji ohranili upanje po napredovanju v izločilne boje. Da je temu tako, je imel prste še kako vmes MVP obračuna v Rostocku, Urban Kroflič. 20-letni reprezentant iz Vojnika je tekmo v Nemčiji končal z 18 doseženimi točkami in to brez zgrešenega meta. Upravičeno je pobral nagrado za najboljšega moža obračuna.

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Košarkarji Cedevite Olimpije so na tekmi sedmega kroga rednega dela BKT EuroCupa v gosteh premagali Rostock Seawolves z rezultatom 88:71. Ljubljančani so v dvorani Stadthalle Rostock zabeležili drugo zaporedno evropsko zmago in četrto zaporedno v vseh tekmovanjih.

Urban Kroflič
Urban Kroflič
FOTO: KK Cedevita Olimpija

Po uspehih proti FMP-ju, Baglietto Derthoni Tortona in Borcu Mozzart so Ljubljančani zmagovalni niz podaljšali tudi na severu Nemčije. 

To je bila zagotovo naša najboljša tekma v dosedanjem delu sezone, in to v vseh pogledih – v obrambi, napadu, skoku, pristopu, angažiranosti in odstotkih meta. Zelo sem vesel zaradi igralcev in celotne ekipe, saj so pokazali, da lahko napredujejo in igrajo na visoki ravni. Zvezdan Mitrović

Prvi evropski zmagi na domačem parketu so dodali še prvo na gostovanjih v tej sezoni ter po polovici rednega dela sezone izboljšali izkupiček v skupini A na dve zmagi in pet porazov. Z uspehom na severu Nemčije so Ljubljančani po številu zmag ujeli svoje torkove tekmece, boj za mesta, ki vodijo v končnico, pa bodo nadaljevali prihodnji teden. Kar pet košarkarjev Cedevite Olimpije je doseglo dvomestno število točk. 

Urban Kroflič prevzema vse večjo odgovornost v igri Olimpije.
Urban Kroflič prevzema vse večjo odgovornost v igri Olimpije.
FOTO: Luka Kotnik

Urban Kroflič je v slabih 25 minutah dosegel 18 točk. Po točkovnem izkupičku mu je sledil Rihards Lomažs s 16 točkami, Matthew Hurt je dosegel 12, Rok Radović 11, Jordan Gainey pa 10 točk. Noah Kirkwood, ki je devetim točkam dodal pet skokov in pet asistenc, je tekmo zaradi bolečin zaključil predčasno.

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"To je bila za nas zelo pomembna tekma. Od prve minute smo kazali pravi značaj in energijo. Za nami je težek začetek sezone, predvsem v evropskem pokalu, a iz tekme v tekmo napredujemo, igramo vse bolje in upamo, da bomo tako tudi nadaljevali. To je bila prava ekipna zmaga, h kateri je vsak prispeval svoj delež tako v obrambi kot v napadu," je po pomembni zmagi na severu Nemčije povedal MVP obračuna Urban Kroflič, ki je v slabih 25 minutah dosegel 18 točk, pri tem pa ni zgrešil nobenega meta iz igre (2/2 za dve, 4/4 za tri). Dodal je še štiri skoke in štiri asistence.

Raje v zmajevo gnezdo, kot čez veliko lužo

Urban Kroflič je poleti skupaj s soigralci spisal prvo od dveh najlepših poglavij naše mladinske košarke. 20-letnik je bil kapetan generacije, ki je na domačem Eurobasketu pokorila konkurenco in Sloveniji priigrala zlato. Govorice, da bo Kroflič zapustil beograjsko Mego in odšel s trebuhom za kruhom v ameriško ligo NCAA, so bile jasno zelo glasne. Navkljub vsemu se je zlati kapetan odločil, da ostane v domovini. Poleti je okrepil Olimpijo.

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"Želel sem si izkusiti igranje v evropskem pokalu. Zanimalo me je, kakšna raven tekmovanja je to," je takrat ob prihodu v Stožice dejal mladi reprezentant. En glavnih razlogov je bil seveda tudi igranje pod taktirko Zvezdana Mitrovića. Črnogorski strokovnjak že tretjo sezono opravlja funkcijo glavnega trenerja in poskuša z relativno skromnim proračunom "delati čudeže". 

Urban Kroflič je bil kapetan zlate slovenske reprezentance do 20 let.
Urban Kroflič je bil kapetan zlate slovenske reprezentance do 20 let.
FOTO: Luka Kotnik

"Najin odnos je odličen. Zelo sem poslušen in z veseljem sprejmem vse njegove napotke in nasvete, tudi če kdaj malce povzdigne glas. Vem, da je to vse dobronamerno. Ne odgovarjam, gledam ga v oči, ga poslušam in naredim tisto, kar mi reče," je o sodelovanju z Mitrovićom že pred časom povedal Kroflič.

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Ljubljansko zasedbo do zaključka niza treh zaporednih gostovanj čaka še nedeljski obračun s Crveno zvezdo Meridianbet v Beogradu, ki se bo začel ob 18.30. V Stožice se bodo Ljubljančani vrnili v sredo, 18. novembra, ko bodo ob 18.30 v osmem krogu BKT EuroCupa gostili Recoletas Salud San Pablo Burgos. 

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Pred tekmovalnim premorom, ki ga prinašajo reprezentančne akcije, bodo nato na parket stopili še v soboto, 21. novembra, ko se bodo v Tivoliju udarili s Slovanom iz Bratislave.

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košarka kroflič cedevita

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KOMENTARJI1

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trtr
11. 11. 2026 09.56
Mlad, Slovenec....to je že čudež, da ga dajo igrat.
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