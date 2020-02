Krutost novega sistema izkusil tudi Kokoškov na klopi Srbije, izgubila tudi Španija

Tudi novi srbski selektor Igor Kokoškov, ki je Slovenijo popeljal na evropski tron, je okusil krutost novega sistema kvalifikacij za Eurobasket 2021, ko je v domačem Beogradu izgubil kvalifikacijsko tekmo z Gruzijo. Izgubili so tudi Španci v domači Zaragozi, kjer jih je ugnala sicer močna zasedba Poljske.

Igor Kokoškov debija na srbski klopi pred domačimi navijači ne bo ohranil v najlepšem spominu, potem ko so orle presenetili eni od gostiteljev Eurobasketa Gruzijci, ki so tja že neposredno uvrščeni. Gruzijski voz sta več kot uspešno vlekla Thad McFadden in nekdanji košarkar Uniona Olimpije Giorgi Šermadini. Naturalizirani Gruzijec ameriških korenin se je zaustavil pri 33 točkah in sedmih podajah, nekdanji center zmajev pa je vpisal 23 točk in 11 skokov.

"Najprej bi se rad zahvalil vsem navijačem, ki so prišli podpret te fante, ki nosijo dres Srbije. Dali smo vse od sebe, a v košarki se takšne stvari dogajajo. Nismo uspeli zmagati in moramo čestitati Gruziji," je novinarsko konferenco začel Kokoškov. Nato pa je krivdo za poraz prevzel nase. "Ko ekipa izgubi, je kriv trener, to je pač tako. Iz tega se moramo nekaj naučiti. Nič ni končanega s to tekmo, a jasno je, da boli, ko se izgubi," je poudaril nekdanji slovenski selektor, ki podobno kot Trifunović, njegov pomočnik v Carigradu, ne more računati na najboljše košarkarje. Od 'prvokategornikov' je zraven le Miroslav Raduljica.

Kokoškov je v Beogradu izgubil z Gruzijo. FOTO: AP

"Moram biti ponosen na te igralce, ne glede na to, ali zmagujejo ali izgubljajo. Naredili smo veliko napak, ki jih moramo odpraviti," je bil jasen Kokoškov. "Izgubili smo psihološko. Čutilo se je to. Imamo nekaj veterana, a imamo tudi 'otroke'. Lažje nam je bilo na Finskem (zmaga z 80:58) kot tu," je dejal srbski selektor, ki so mu v Sacramentu velikodušno dopustili, da odide čez Lužo in odvodi dve tekmi na klopi orlov. Kvalifikacije za Eurobasket 2021 se bodo nadaljevale jeseni, še prej pa Kokoškova v Beogradu čaka izjemno pomemben turnir, saj se bo s srbsko reprezentanco pred domačimi gledalci skušal prebiti na olimpijske igre v Tokiu. "Delo selektorja ni samo, da se pojavim na tekmi. Vsak dan delam, veliko časa posvetim kontaktu z igralci in strokovnemu štabu. Vseskozi se slišimo, ko sem v ZDA. Razmislil bom, kdo bo igral v kvalifikacijah in kdo ne," se je malce proti junijskemu turnirju ozrl Kokoškov.

Izgubili tudi Španci

Presenečenje so pripravil tudi Poljaki, ki so v Zaragozi gladko premagali domačine Špance (80:69), a ti – tako kot v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo – nastopajo v zelo okrnjeni zasedbi. Poljaki na drugi strani po svetovnem prvenstvu, kjer so osvojili osmo mesto, še naprej presenečajo. Tokrat sta voz vlekla naturalizirani Poljak ameriških korenin A. J. Slaughter, ki je vpisal 26 točk, inAaron Cel s 17 točkami.

