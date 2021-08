Krvnik slovenske reprezentance Patty Mills se seli v Brooklyn

Patty Mills in Kevin Durant bosta združila moči pri Brooklynu. Ta ima zares izjemno zasedbo, saj so v kadru še James Harden, Kyrie Irving in Blake Griffin.

Brooklyn Nets so sicer pred dnevi podaljšali pogodbo z dvakratnim najkoristnejšim igralcem lige, Kevinom Durantom, ki je ZDA popeljal do olimpijske zmage, in sicer za štiri sezone. Nova pogodba mu bo navrgla 198 milijonov dolarjev (168 milijonov evrov). Prav z Durantom se je Mills srečal tudi na olimpijskih igrah, in sicer v polfinalu, v katerem je potegnil krajšo. Durant se je z reprezentanco ZDA na koncu veselil naslova prvaka, Mills pa si je z avstralsko reprezentanco končno nadel medaljo z velikih tekmovanj, in sicer bronasto.