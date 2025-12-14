Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Krvniki Lakersov šokirali še prvake iz Oklahome, v finalu pokala tudi New York

Las Vegas, 14. 12. 2025 07.32 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J. , STA
Komentarji
1

Košarkarji San Antonio Spurs in New York Knicks so finalisti pokala lige NBA. Spurs so ob vrnitvi francoskega zvezdnika Victorja Wembanyame v polfinalu v Las Vegasu presenetili prvake Oklahoma City Thunder s 111:109, medtem ko je New York s 132:120 premagal Orlando Magic.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V pokalnem tekmovanju lige NBA bo tudi v tretji izdaji slavila tretja različna ekipa. Po Los Angeles Lakers (2023) in Milwaukee Bucks (2024), si bosta tokrat v meki igralništva nasproti stali zasedbi San Antonia in New Yorka. Spurs (18-7) so v drugem polfinalu presenetili Oklahomo (24-2) in slavili s 111:109, na parketu pa so lahko po skoraj natanko mesecu dni odsotnosti zaradi poškodbe mečne mišice pozdravili Victorja Wembanyamo. Slednji je s klopi dosegel 22 točk ter pobral še devet skokov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tudi sicer so si ostroge dobro porazdelile strelsko breme. Največ točk, 23, je dosegel Devin Vassell, po 22 točk sta prispevala še Stephon Castle in De'Aaron Fox. Za Thunder je Shai Gilgeous-Alexander nadaljeval niz tekem z vsaj 20 točkami, na koncu se je ustavil pri 29 (12/23 iz igre). Za tri točke je zadel le en met iz sedmih poskusov. V statistiko je vpisal tudi pet izgubljenih žog.

Preberi še Dončić tudi z namigom o Sloveniji uspešno prepoznal skritega NBA košarkarja

Ob lanskem najkoristnejšem igralcu sta po 17 točk dodala Jalen Williams in Chet Holmgren. Oklahoma je lani v pokalu izgubila v finalu, potem ko je morala priznati premoč Milwaukeeju. Spurs se bodo za prvi naslov v pokalu v noči s torka na sredo udarili z New York Knicks.

Jalen Brunson
Jalen Brunson FOTO: AP

Kratkohlačniki (18-7) so na krilih Jalena Brunsona, ki je dosegel 40 točk, relativno zanesljivo ugnali Orlando (15-11). Organizator igre New Yorka je iz igre zadel 16 od 27 metov in dodal še osem asistenc. Z 29 oziroma 24 točkami sta se izkazala tudi Karl-Anthony Towns (8 skokov) in OG Anunoby, medtem ko sta pri Orlandu, ki je pogrešal Franza Wagnerja, 26 in 25 točk dosegla Jalen Suggs in Paolo Banchero.

Preberi še 'Hčerki mi bosta zagotovo grenili življenje, po upokojitvi bom varnostnik'

Vsak igralec iz vrst poražene ekipe je za tolažbo prejel slabih 88.000 evrov, finalisti pa so si zagotovili najmanj 175 tisočakov. Košarkarji zmagovite ekipe bodo v žep pospravili okoli 438.000 evrov.

Finale ne bo štel za redni del tekmovanja.

Izida:
Orlando Magic - New York Knicks 120:132

Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 109:111

košarka nba san antonio
Naslednji članek

3000 gledalcev v Tivoliju, Mitrović: 'Pričakoval sem težjo tekmo'

Naslednji članek

Dončić tudi z namigom o Sloveniji uspešno prepoznal skritega NBA košarkarja

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PD00X
14. 12. 2025 08.47
Bravo Spursi !
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385