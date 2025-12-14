Krvniki Lakersov šokirali še prvake iz Oklahome, v finalu pokala tudi New York

Košarkarji San Antonio Spurs in New York Knicks so finalisti pokala lige NBA. Spurs so ob vrnitvi francoskega zvezdnika Victorja Wembanyame v polfinalu v Las Vegasu presenetili prvake Oklahoma City Thunder s 111:109, medtem ko je New York s 132:120 premagal Orlando Magic.

V pokalnem tekmovanju lige NBA bo tudi v tretji izdaji slavila tretja različna ekipa. Po Los Angeles Lakers (2023) in Milwaukee Bucks (2024), si bosta tokrat v meki igralništva nasproti stali zasedbi San Antonia in New Yorka. Spurs (18-7) so v drugem polfinalu presenetili Oklahomo (24-2) in slavili s 111:109, na parketu pa so lahko po skoraj natanko mesecu dni odsotnosti zaradi poškodbe mečne mišice pozdravili Victorja Wembanyamo. Slednji je s klopi dosegel 22 točk ter pobral še devet skokov.

Tudi sicer so si ostroge dobro porazdelile strelsko breme. Največ točk, 23, je dosegel Devin Vassell, po 22 točk sta prispevala še Stephon Castle in De'Aaron Fox. Za Thunder je Shai Gilgeous-Alexander nadaljeval niz tekem z vsaj 20 točkami, na koncu se je ustavil pri 29 (12/23 iz igre). Za tri točke je zadel le en met iz sedmih poskusov. V statistiko je vpisal tudi pet izgubljenih žog.

Ob lanskem najkoristnejšem igralcu sta po 17 točk dodala Jalen Williams in Chet Holmgren. Oklahoma je lani v pokalu izgubila v finalu, potem ko je morala priznati premoč Milwaukeeju. Spurs se bodo za prvi naslov v pokalu v noči s torka na sredo udarili z New York Knicks.

Jalen Brunson FOTO: AP icon-expand

Kratkohlačniki (18-7) so na krilih Jalena Brunsona, ki je dosegel 40 točk, relativno zanesljivo ugnali Orlando (15-11). Organizator igre New Yorka je iz igre zadel 16 od 27 metov in dodal še osem asistenc. Z 29 oziroma 24 točkami sta se izkazala tudi Karl-Anthony Towns (8 skokov) in OG Anunoby, medtem ko sta pri Orlandu, ki je pogrešal Franza Wagnerja, 26 in 25 točk dosegla Jalen Suggs in Paolo Banchero.