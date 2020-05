Kukoč: Če Jordan ne bi bil tako zahteven, Bullsi nikoli ne bi postali dinastija

Glede na različne odzive na pravkar zaključeno predvajanje planetarno priljubljenega dokumentarnega filma 'The Last Dance' o legendarnih Jordanovih Bullsih Tonija Kukoča ni obšlo niti vprašanje o tem.

"Tudi do mene ni bil nič drugačen, a verjemite mi, da Chicago Bullsi nikoli ne bi postali dinastija, če Michael Jordan ne bi bil tako zahteven najprej do sebe in nato še do ostalih," je uvodoma za grški Sport24 povedal legendarni član splitske Jugoplastike, ki še danes rad povleče kakšno vzporednico med svojima najljubšima kluboma, v katerih je pustil neizbrisen pečat.



"Lahko vam povem, da obstaja temeljna podobnost med Bullsi in Jugoplastiko, in sicer da sta obe moštvi imeli sijajnega trenerja. Ta človek na trenerski klopi tako v Splitu (Božidar Maljković, op. p.) kot tudi Chicagu (Phil Jackson, op. p.) je bil nekaj posebnega. Jasno pa je, da sem imel v obeh primerih srečo, da sem si garderobo delil s sijajnimi igralci. Igral sem denimo ob Dinu Rađi v Splitu. Izreden igralec in prijatelj od najmlajših dni, bilo pa je še veliko več izvrstnih košarkarjev v nekdanji Jugoslaviji, s katerimi sem igral tako v Jugoplastiki kot tudi v reprezentanci. V obeh primerih sem se zavedal, da napredujemo kot posamezniki in kot moštvo. To je bilo še toliko bolj izrazito v Splitu, kjer smo rasli iz treninga v trening, iz tekme v tekmo. Vse to sem doživljal na poseben način, saj smo bili mladi, polni želje, motiva in ne nazadnje znanja, da se dokažemo na mednarodnem prizorišču. Tako kot smo v Splitu ustvarili neko 'mini-dinastijo', smo tudi v Chicagu skozi poseben režim dela postali nedotakljivi v 90. letih preteklega stoletja," se je o vzporednicah med dvema dinastijama – evropski na eni in NBA na drugi strani – razgovoril splitski 'Pink Panter'.