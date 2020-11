Kukoč o ponočevanju z Rodmanom: Samo enkrat, nato sem potreboval 10 dni počitka

Toni Kukoč inDennis Rodmansta bila tri sezone soigralca v dresih legendarne zasedbe čikaških bikov, ki je v tistem obdobju trikrat osvojila šampionski prstan. Američan in Hrvat sta po besedah slednjega stkala posebno prijateljsko vez, čeprav se izven košarkarskih parketov nista veliko družila.

"To je bila posebna zgodba. Samo enkrat sva šla skupaj zvečer ven. Po tistem sem potreboval med sedem in deset dni počitka, zato sem mu dejal, da takšne avanture v prihodnosti odpadejo," se je v dokumentarnem filmu hrvaške nacionalne televizije spominjal Kukoč.

"Jaz, on (Rodman, op. a.) in še dva smo prišli v povsem prazen bar. Takoj je naročil 40 vodk in deset piv. Vprašal sem ga, ali se nam bo pridružil še kdo, on pa je odvrnil, da mora poskrbeti, da bo bar ostal odprt. Tisti večer je Rodman vsem plačal pijačo in hrano, tudi tistim, ki jih ni poznal," je nadaljeval danes 52-letni Hrvat, ki se je Chicagu pridružil po odličnih predstavah pri Jugoplastiki in italijanskem Benettonu.

Kot je še povedal Kukoč, je Rodman odlična oseba, ki želi vsem le najboljše: "Imel je težavo, ker je bil do vseh dober in prijazen, le nase je pozabil. Težko je našel pravo ravnovesje v svojem življenju, a o njem lahko povem le najboljše."