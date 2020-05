Kukoč: Pippen mi je na začetku kariere v ligi NBA najbolj pomagal

Potem ko je hvalnice košarkarju Scottieju Pippnu nedavno pel Dennis Rodman, ga je zdaj pohvalil še en njegov nekdanji soigralec pri Chicagu Bulls – Hrvat Toni Kukoč. Ta je v pogovoru za uradno spletno stran lige NBA sicer izpostavil njegovo človeško plat in dejal, da mu je prav Pippen najbolj pomagal, ko je iz Evrope prišel v ZDA.

"Ko sem prišel k Chicagu, so bile stvari zares dramatične, saj je Jordan ravno takrat izgubil očeta in se odločil oditi," se leta 1993 spominja Toni Kukoč. Legendarni Michael Jordan, glavni tvorec uspehov bikov, se je tedaj prvič upokojil, nato pa se vrnil v ligo 19. marca 1995. "Že prvi dan sem se povezal z večino fantov za mizo. Razpravljali smo o prihodnosti brez Jordana," se je svojih začetkov v ligi NBA spominjal hrvaški košarkar. "Iskreno lahko rečem, da je Scottie Pippen bil igralec, ki mi je najbolj pomagal, še posebej v moji prvi in drugi sezoni z biki. John Paxon in Bill Cartwrigt sta mi bila prav tako v velikansko pomoč prvo sezono. Pa tudi BJ Armstrong in Horace Grant. Zabavno je bilo igrati s temi fanti," se je prvih mesecev v ligi NBA spominjal hrvaški ostrostrelec.

Kukoč je imel neverjetno čast, da mu je tedanji trener Chicaga Phil Jacksonv ekipi takšnih zvezdnikov kot Evropejcu v 90. letih prejšnjega stoletja tako zelo zaupal. Celo tako, da je v eni od akcij akcijo spisal za Kukoča in ne Pippna, ko je ta bil leta 1994 prvi zvezdnik bikov po prvi Jordanovi upokojitvi. Zgodbo ste lahko gledalci dokumentarne serije The Last Dance (Zadnji ples) podrobneje spoznali, in sicer gre za to, da se je trener Jackson na tretji tekmi finala vzhodne konference, ko je Chicago zaostajal z 0:2 v seriji pri rezultatu 102:102 in 1,8 sekunde do konca odločil, da bo narisal akcijo za Kukoča. Pippen tega ni najbolje sprejel, odklonil je vstop v igro in ostal na klopi. Kukoč je tisti met zadel, a v garderobi Chicaga tisto noč ni bilo čutiti pravega veselja.

"Ne vem, zakaj, toda Phil mi je dal nekaj priložnosti na začetku sezone. Verjetno se mu je dozdevalo, da bi lahko zadel te mete, ker sem igral pomembne tekme na mednarodni ravni," je ugibal Kukoč. "Zaupal mi je pri teh metih. Na srečo sem zadel, kar mi je dalo ogromen zagon in samozavest, da sem igral še bolje in bolje vsakič, ko sem stopil na igrišče," je pristavil Hrvat, ki si je življenje po končani karieri košarkarja ustvaril v ZDA. Kukoč je s Chicagom, kjer je preživel šest celih sezon, osvojil tri šampionske prstane. Vselej z istim trenerjem – Philom Jacksonom, ki ga je opisal za najboljšega oz. enega najboljših trenerjev na svetu. "Način, na katerega se je približal košarkarju kot posamezniku, ga je naredil posebnega. Skušal je zlesti v tvojo glavo in skušal razumeti, kaj te žene. Obenem je skušal najti točko limita, da bi videl, če se boš odzval pozitivno, ko je to bilo najbolj potrebno,"se je legendarnega Jacksona, ki je kasneje sodeloval tudi z Lakersi in jih popeljal do več naslovov, spomnil Kukoč. Jackson je v vlogi trenerja kar 11-krat osvojil ligo NBA (najtrofejnejši trener v zgodovini lige), dvakrat pa tudi v vlogi poklicnega košarkarja. "Phil je bil zabaven človek, v družbi katerega je bilo vedno lepo. Bil je pameten ter velikodušen trener in rad sem igral zanj," se obdobja v ligi NBA spominja Kukoč. Ta si je življenje ustvaril v ZDA, kjer že vrsto let živi v prestižni čikaški četrti.

Člani Chicaga Bulls: Longley, Kukoč, Pippen in Jordan FOTO: AP

Že februarja je v pogovoru za Slobodno Dalmacijo sicer skušal povleči vzporednice o košarkarjih iz nekdanjega območja Jugoslavije, ki pridejo v ligo NBA danes in tistimi, ki so prišli v 90. letih. "V naših časih je bilo drugače. Danes iz Evrope prideta Luka Dončić in Nikola Jokić in v njih se verjame. V roko dobita žogo in rečejo jima, naj igrata, a v naših časih to ni bilo tako. Dokazovati smo se morali iz tekme v tekmo, pa čeprav smo se že dokazali na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah,"je razložil Kukoč tik pred All-Star tekmo v Chicagu.