Toni Kukoč sprejet v košarkarski hram slavnih

Chicago je Kukoča prvič nominiral za vstop v hišo slavnih leta 2014, do njegove potrditve pa je prišlo v osmem poskusu. S tem je postal peti Hrvat v hiši slavnih po Krešimirju Ćosiću (leta 1996), Draženu Petroviću (2002), Mirku Novoselu (2007) in Dinu Rađi (2018), poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

"S športom sem se začel ukvarjati pri osmih letih, na začetku z namiznim tenisom, nato z nogometom, šele pri 15 letih sem začel igrati košarko. Mojo kariero sta zaznamovali predvsem dve ekipi: Jugoplastika iz Splita in Chicago Bulls," je v govoru dejal zdaj 52-letni Splitčan.

V govoru se je zahvalil svoji družini in vsem trenerjem ter soigralcem v svoji karieri. Posebno mesto pa je dal Michaelu Jordanu in še enemu članu bikov, Scottieju Pippnu. "Obema bi se rad zahvalil, da sta me 'razbila' na olimpijskem turnirju v Barceloni, s tem pa spodbudila, da se še bolj potrudim, da postanem pomemben član Chicago Bulls."

Kukoč je svojo poklicno kariero začel v Jugoplastiki, kjer je igral od leta 1987 do 1991, nato pa se je pridružil Benettonu iz Milana, kjer je igral dve leti. Leta 1993 ga je pot vodila v NBA, v najmočnejši ligi na svetu pa je odigral 13 sezon, prvih sedem v Chicagu, eno v Philadelphii in Atlanti ter štiri v Milwaukeeju. S Chicagom je trikrat osvojil naslov prvaka (1996, 1997 in 1998). Svojo NBA-kariero je končal s povprečjem 11,6 točke, 4,2 skoka in 3,7 podaje na tekmo.

Kukoč je v soboto postal eden od 16 novih članov košarkarske hiše slavnih. Med njimi je tudi nekdanji član Boston Celtics Paul Pierce, ki je leta 2008 osvojil naslov lige NBA z Bostonom.