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Košarka

Kuminga zavrnil Lakerse in podpisal pogodbo z volkovi

Los Angeles, 27. 08. 2026 13.51 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Jonathan Kuminga

Jonathan Kuminga, za katerega so se zanimali tudi v košarkarski franšizi iz Los Angelesa Lakers, bo kariero v severnoameriški ligi NBA nadaljeval v vrstah Minnesota Timberwolves. Triindvajsetletni košarkar iz Demokratične republike Kongo je podpisal dvoletno pogodbo v vrednosti 12,4 milijona dolarjev (10,6 milijona evrov).

Jonathan Kuminga, ki je bil prosti igralec, bo v začetni peterki zaigral skupaj z Anthonyjem Edwardsom, LaMelom Ballom, Jadenom McDanielsom in Rudyjem Gobertom ter pomagal Minnesoti v boju za najvišja mesta v zahodni konferenci in ligi. Kuminga je imel na mizi ponudbe Los Angeles Lakers, Chicago Bulls in Portland Trail Blazers. 

Del minule sezone od 5. februarja je preživel v vrstah Atlante, s katero si je zagotovil šesto mesto v vzhodni konferenci. V seriji prvega kroga končnice proti New York Knicks, ki so jo izgubili po šestih tekmah, je v povprečju dosegal 13,7 točke v 26 minutah igre s klopi.

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Vendar pa so Hawks konec junija zavrnili podpis pogodbe s košarkarjem v vrednosti 24,3 milijona dolarjev (20,8 milijona evrov), s čimer je Kuminga postal prost igralec.

V prvih tednih odprtja trga prostih igralcev so se za Kumingo najbolj ogreli pri jezernikih. Generalni direktor Rob Pelinka je opravil več pogovorov z generalnim direktorjem Hawks Onsijem Salehom o možnostih menjave s podpisom pogodbe, s katero bi pridobili Kumingo, vendar vpletene strani niso našle skupnega jezika. To je odprlo vrata Minnesoti, ki je v svoje vrste pripeljali mladega krilnega igralca, ki je v svoji karieri odigral 334 tekem, od tega 40 v končnici.

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