Kuminga zavrnil Lakerse in podpisal pogodbo z volkovi

Jonathan Kuminga, ki je bil prosti igralec, bo v začetni peterki zaigral skupaj z Anthonyjem Edwardsom, LaMelom Ballom, Jadenom McDanielsom in Rudyjem Gobertom ter pomagal Minnesoti v boju za najvišja mesta v zahodni konferenci in ligi. Kuminga je imel na mizi ponudbe Los Angeles Lakers, Chicago Bulls in Portland Trail Blazers.

Del minule sezone od 5. februarja je preživel v vrstah Atlante, s katero si je zagotovil šesto mesto v vzhodni konferenci. V seriji prvega kroga končnice proti New York Knicks, ki so jo izgubili po šestih tekmah, je v povprečju dosegal 13,7 točke v 26 minutah igre s klopi.