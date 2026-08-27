Kuminga zavrnil Lakerse in podpisal pogodbo z volkovi

Jonathan Kuminga, ki je bil prosti igralec, bo v začetni peterki zaigral skupaj z Anthonyjem Edwardsom, LaMelom Ballom, Jadenom McDanielsom in Rudyjem Gobertom ter pomagal Minnesoti v boju za najvišja mesta v zahodni konferenci in ligi. Kuminga je imel na mizi ponudbe Los Angeles Lakers, Chicago Bulls in Portland Trail Blazers.
Del minule sezone od 5. februarja je preživel v vrstah Atlante, s katero si je zagotovil šesto mesto v vzhodni konferenci. V seriji prvega kroga končnice proti New York Knicks, ki so jo izgubili po šestih tekmah, je v povprečju dosegal 13,7 točke v 26 minutah igre s klopi.
Vendar pa so Hawks konec junija zavrnili podpis pogodbe s košarkarjem v vrednosti 24,3 milijona dolarjev (20,8 milijona evrov), s čimer je Kuminga postal prost igralec.
V prvih tednih odprtja trga prostih igralcev so se za Kumingo najbolj ogreli pri jezernikih. Generalni direktor Rob Pelinka je opravil več pogovorov z generalnim direktorjem Hawks Onsijem Salehom o možnostih menjave s podpisom pogodbe, s katero bi pridobili Kumingo, vendar vpletene strani niso našle skupnega jezika. To je odprlo vrata Minnesoti, ki je v svoje vrste pripeljali mladega krilnega igralca, ki je v svoji karieri odigral 334 tekem, od tega 40 v končnici.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.