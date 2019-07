Kuzmića prebudili iz umetne kome in je komuniciral s prvimi obiskovalci

Zdravstveno stanje poškodovanega Ognjena Kuzmića se iz dneva v dan izboljšuje. Srbski reprezentant je dobil hude poškodbe v prometni nesreči in je bil v umetni komi. Iz beograjske bolnišnice so sporočiili, da je Kuzmić pri zavesti in diha brez pomoči aparatov.

Iz intenzivnega oddelka za maksilofacialno kirurgijo Urgentnega centra v Beogradu prihajajo dobre novice, saj so iz umetne kome zbudili srbskega košarkarja Ognjena Kuzmića. Ta je nedavno doživel hudo prometno nesrečo na magistralni cesti med Banjaluko in Prijedorjem ter pri tem utrpel poškodbe glave in prsnega koša. Kuzmića je danes obiskala tričlanska delegacija srbskega košarkarskega kluba Crvene zvezde, kamor je iz madridskega Reala prestopil ob koncu sezone.

"Zdravniki urgentnega centra bolnišnice v Beogradu so zadovoljni z Ognjenovim trenutnim zdravstvenim stanjem in napredkom po operaciji,"je sporočila Crvena zvezda. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Predsednik kluba Nebojša Čović ter njegova sodelavca so se posvetovali z zdravniki o zdravstvenem stanju Kuzmića, ki je v zavestnem stanju in diha brez pomoči aparatov. Prav tako komunicira z zdravniško ekipo, ki je ob njem 24 ur dnevno, so zapisali na klubski spletni strani. Po pisanju srbskega Telegrafa Kuzmić ve, da je doživel prometno nesrečo, komunikacija pa je otežena zaradi operacije poškodovanega čeljustnega sklepa.