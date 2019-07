Kuzmić ostaja v umetni komi, priča opisala nesrečo

Kot smo poročali včeraj, je srbski košarkar Ognjen Kuzmić doživel hudo prometno nesrečo v bližini Banjaluke. Košarkarski reprezentant Srbije je bil hudo poškodovan , zato so ga s helikopterjem odpeljali v beograjsko bolnišnico. Kuzmić je v umetni komi in po opravljenih pregledih še naprej na intenzivnem oddelku Urgentnega centra Beograd. Njegovo stanje je resno, ni pa več v smrtni nevarnosti. Ima hude poškodbe glave in prsnega koša, zdravniki so se sprva bali, da gre za poškodbo možganov. Po poročanju novinarja Zorana Šarenaca košarkar nima hematoma na možganih, vendar ima poškodovan obraz in večkrat zlomljen čeljustni sklep, tako da bo še 48 ur v umetni komi. Glede na njegovo stanje se bodo zdravniki sproti odločali o zdravljenju. Tudi njegov sopotnik v avtu je na intenzivnem oddelku.

V drugem avtu sta bila boksar Dražan Janjaninin njegov prijatelj Marko Mijatović. Imela sta srečo, saj je bil njun avto povsem uničen, odnesla sta jo z manjšimi poškodbami. "Vračal sem se z dvoboja v Münchnu in Mijatović je z mojim avtom prišel pome v Banjaluko. V Ramićih sva bila okrog petih zjutraj, ko so se izza ovinka pred nama pojavile luči. Avtomobil je z veliko hitrostjo peljal iz nasprotne smeri, spremenil smer in zavil na najino stran. Mijatović je hitro reagiral in zapeljal vstran, a je avto udaril v zadnjo levo stran, odbil vrata in gumo našega avtomobila," je Janjanin za Srpskainfo opisal dogajanje in dodal, da se je njun avto obrnil na streho, Kuzmićevo vozilo pa se je ustavilo 200 metrov nižje na cesti.

Iz košarkarskega kluba Crvena Zvezda so v uradnem sporočilu glede Kuzmićevega stanja zapisali: "Njegovo zdravstveno stanje je še vedno resno. Klub se zahvaljuje zdravnikom iz Banjaluke in Urgentnega centra v Beogradu za hiter odziv in vsem ljudem dobre volje, ki jih skrbi za našega igralca."