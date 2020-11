Sanjski konec 'mehurčka': Ukrajinci ponesli Slovenijo na EP

Ukrajinci so z zmago sklenili z nastopi v ljubljanskem "mehurčku" in tako tudi matematično potrdili, da bo Slovenija v vlogi branilke naslova igrala na EuroBasketu 2022. Avstrijci so v dvorani Stožice kljub vsemu poskrbeli, da v slovenskem taboru do zadnjega niso vedeli, če bodo lahko že dva kroga pred koncem kvalifikacij nazdravili velikemu uspehu. Slabe štiri minute pred koncem tekme so severni sosedje še vodili za točko (61:62), nato pa v nepravem trenutku začeli grešiti in naslednji koš dosegli tik pred začetkom zadnje minute, ko je bilo na semaforju že 68:64 za Ukrajino.

A tudi nasprotniki niso bili zbrani in po seriji hitrih osebnih napak ter izvajanju prostih metov je bilo dramatično vse do zadnjih sekund, ko bi lahko Bogić Vujoševićpo slabi podaji Serhija Pavlova, napad so imeli namreč Ukrajinci, zadel celo za podaljšek, a mu ni uspelo. Oleksander Mišulaje bil prvi strelec obračuna z 20 točkami, 14 jih je dodal Denis Lukašov. Benedikt Guttlje za Avstrijo dosegel 16, nesrečni Vujošević pa, na srečo, "le" 15 točk.

Več sledi!

Izidi kvalifikacij za EuroBasket 2022, 4. krog:

- skupina F:

Ukrajina ‒ Avstrija 70:67

Preloženo:

Slovenija ‒ Madžarska