Slovenci v sosedski dvoboj z Madžari z željo po maščevanju

"Vsekakor se Madžarom želimo oddolžiti za poraz v prvem kvalifikacijskem ciklu. Ne glede na to, da smo na evropsko prvenstvo že uvrščeni, v Kijev nismo prišli na ekskurzijo," je pred dvobojem z Madžari dejal Luka Lapornik . V Kijevu sicer žal ni šlo brez zapletov okoli novega koronavirusa, saj so organizatorji odkrili okužbo v strokovnem štabu slovenske reprezentance. Vsi ostali testi so bili negativni, celotno reprezentanco pa so dodatna testiranja čakala tudi dan pred dvobojem s sosedi.

Slovenska in madžarska reprezentanca sta sicer že odigrali dvanajst medsebojnih tekem. Na devetih so se zmage veselili Slovenci, trikrat pa so bili uspešnejši Madžari, ki so februarja lani, kot že rečeno, prekinili niz štirih slovenskih zmag. V skupini F bo sicer v kijevskem "mehurčku" na sporedu kar pet tekem: v petek se bo Madžarska na še enem sosedskem obračunu pomerila z Avstrijo, v soboto pa bo na sporedu še dvoboj Ukrajine in Slovenije (prenos na Kanalu A in VOYO). V nedeljo povratni obračun čaka Madžarsko in Avstrijo, za konec kvalifikacij pa se bo igrala še tekma med Madžarsko in Ukrajino. Na 41. evropsko prvenstvo, ki bo na sporedu od 1. do 18. septembra prihodnje leto je že uvrščenih 11 od 24 reprezentanc. Poleg gostiteljev Nemčije, Italije, Gruzije in Češke, še Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Grčija, Izrael, Slovenija, Španija in Ukrajina.

Kvalifikacije za EP 2022, zaostala tekma 4. kroga (Kijev, Palača športa):

- skupina F:

Slovenija ‒ Madžarska -:-*