Kanal A in VOYO: Evropski prvaki nad Avstrijo z imperativom zmage

"Morali bomo držati ta 'fokus' na tekmo vseh štirideset minut, ne samo takrat, ko se nam nekdo približa, tako da ... Naredili smo veliko napako, jutri imamo prvo 'šanso', da to popravimo in upam, da nam bo uspelo,"je za našo televizijo pred zadnjim treningom v dvorani Bonifika povedal kapetan Edo Murić .

To bo prva uradna tekma slovenske in avstrijske izbrane vrste, ki sta se do sedaj pomerili zgolj na dveh prijateljskih dvobojih. Na obeh so zmagali Slovenci. Nazadnje na Dunaju avgusta leta 2016, ko je bilo 80:67.

Ta je priznal, da so kritike medijev in javnosti v zadnjih mesecih na trenutke zelo bolele. Slovenski košarkarji, ki bi na EuroBasketu 2021 branili nepozaben evropski naslov iz Istanbula, lahko v nedeljo storijo prvi pomemben korak proti uvrstitvi na prvenstvo stare celine in obenem utišajo negodovanje.

"Kvalifikacije so takega formata, da je vsem ekipam zelo težko, tako da je vsaka tekma pomembna, sploh takrat, ko se igra v domačih dvoranah,"dodaja Murić. "Vse ekipe imajo proti nam polne dvorane, prišli so spodbujat svoje košarkarje, pa čeprav oni niso bili evropski prvaki. Srčno upam, da bo in naše igralce in naš štab in vse okoli zveze jutri tukaj pričakala polna dvorana, in da se skupaj nekako povlečemo iz te situacije, v katero smo prišli. Upam, da bomo deležni te podpore in da bomo skupaj z našimi navijači, ki so sigurni pokazali, da so zelo dobri, sploh takrat, ko ti gre, prišli do te zmage, ki jo sigurno zelo potrebujemo. Sploh tu na domačih tleh."